Vereiste Fahrbahnen und meterhohe Schneeberge an Einfahrten, in Parkbuchten oder am Gehsteigrand: In der vergangenen Woche ging für die Entsorgungsbetriebe im Kreisgebiet bekanntlich nichts. Das bekamen auch die Drensteinfurter zu spüren, denn die Restmülltonnen, die eigentlich am Mittwoch geleert hätten werden sollen, blieben voll am Straßenrand stehen. Und das, so war am Wochenende schon in den sozialen Medien festzustellen, sorgt mancherorts bereits für gehörige Müllprobleme und entsprechenden Ärger. Eine schnelle Lösung wird es trotzdem nicht geben.