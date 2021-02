Endlich wieder in die Schule! Bei vielen Kindern ist die Vorfreude in diesen Tagen groß. Und auch für berufstätige Eltern, deren Urlaubs- oder Kinderkrankentage mittlerweile aufgebraucht sind, ist es eine Erleichterung, dass ab Montag wieder Präsenzunterricht in den Grundschulen stattfinden darf. In anderen Familien hingegen überwiegt nach wie vor die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. „Wir wollen die Familien an dieser Stelle unterstützen – und zwar so, wie es jede gerade braucht“, sagt Birgitta von Rosenstiel. Deshalb hat es an der Walstedder Lambertusschule kürzlich eine Abfrage gegeben.