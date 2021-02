Grünes Licht für neue Häuser

Fast genau ein Jahr ist es her, dass seine Aufstellung beschlossen worden war. Nun ist der Bebauungsplan zur Erschließung des vierten Abschnitts im Rinkeroder Baugebiet Meerkamp unter Dach und Fach. Nach Abwägung weiterer Bürgeranliegen und Anregungen von Trägern öffentlicher Belange gaben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Montagabend grünes Licht für die Erschließung des Areals westlich der Eickenbecker Straße. Nicht jedoch, ohne sich zuvor mit einigen kritischen Worten aus der Bürgerschaft beschäftigt zu haben.

„Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass durch eine Maßnahme der Innenentwicklung neuer Wohnraum in Rinkerode geschaffen wird, da die Nachfrage generell und auch in meinem Bekanntenkreis enorm hoch ist und das Dorf nicht immer weiter in den Außenbereich hinein wachsen sollte. Der städtebauliche Entwurf und der daraus resultierende Bebauungsplan tragen jedoch leider nicht zur Schaffung neuer städtebaulicher Qualitäten bei“, hieß es in einer Bürgereingabe. „Insgesamt stellt sich die Frage, weshalb vollumfänglich auf die Möglichkeit verzichtet wurde, Mehrfamilienhäuser zu bauen. Diese hätten entlang der Eickenbecker Straße platziert werden können und dem Straßenraum durch eine neue Raumkante eine angemessene Fassung gegeben.“ Insbesondere für Senioren sowie junge Pärchen und Familien stellten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern wichtige Alternativen zu den „enorm hochpreisigen Einfamilienhäusern“ dar. „Leider sind im Baugebiet fast nur freistehende Einfamilienhäuser vorgesehen“, meinte derselbe Bürger weiter. „Mit Hinblick auf die Bodenpreise ist darüber hinaus überhaupt nicht nachvollziehbar, weshalb im Baugebiet Grundstücke mit bis zu 855 Quadratmetern vorgesehen sind. Solche Größen sind überhaupt nicht mehr zeitgemäß und sorgen lediglich dafür, dass zum einen nur sehr wenige Grundstücke angeboten werden können und zum anderen nur sehr wenige Menschen sich diese überhaupt leisten können.“

Kritik, die auch die Grünen teilten – wenngleich man den seinerzeitigen Grundsatzbeschluss mitgetragen hatte, erklärte Ausschussmitglied Reinhard Weißen. Aber: „Auch wir hätten uns eine höhere Verdichtung gewünscht“, so Weißen.

Wie Bauamtsleiter Christoph Britten erläuterte, ergeben sich die planerischen Vorgaben vorrangig aus der angrenzenden Nachbarbebauung. „Als städtebaulich verträglich gelten hier in Anlehnung an die Bestandsbebauung vor allem die Dachformen sowie die Trauf- und Firsthöhen, aber auch die Anzahl der Vollgeschosse“, so Britten. So seien für die Bauabschnitte eins bis drei insbesondere Einzel- und Doppelhäuser mit Satteldächern in eineinhalb- bis zweieinhalbgeschossiger Bauweise typisch. „Eine wie vom Einwender geforderte Errichtung von Mehrfamilienhäusern würde zu einer anderen Dimensionierung vor allem hinsichtlich des Gebäudevolumens sowie der Höhengestaltung führen und wäre für das Plangebiet somit eher atypisch“, erklärte der Bauamtsleiter. „Da es sich bei dem vorliegenden Entwurf mit dem vierten Bauabschnitt um eine Fortführung des Meerkamp-Gebietes handelt, ist die Einbindung in die vorhandenen städtebaulichen Strukturen maßgeblich.“

Zudem, so Britten weiter, könnten auf etlichen Bauplätzen nicht nur Einfamilien-, sondern auch Doppelhäuser errichtet werden. Und in Teilflächen könnten ferner fünf Wohnungen je Wohngebäude im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus entstehen.

Aus städtebaulichen Gründen werde jedoch davon abgesehen, an der Eickenbecker Straße Mehrfamilienhäuser zu errichten. „Unter Berücksichtigung des gegenüberliegenden Straßenzuges, würde eine andere Auslegung des Maßes der baulichen Nutzung nicht nur die Harmonie, sondern auch den Gesamtcharakter des Gebietes beeinträchtigen“, erklärte der Bauamtsleiter und verwies dabei auch auf die Festsetzungen des östlich angrenzenden Bebauungsplans „Göttendorfer Weg“. Dabei werde deutlich, dass auch entlang der Eickenbecker Straße kein Geschosswohnungsbau vorgesehen sei. „Von einer fehlenden städtebaulichen Qualität kann man aus Sicht der Verwaltung an dieser Stelle nicht sprechen. Die Grundstücksgrößen für die geplanten Einzel- oder Doppelhäuser liegen im Durchschnitt bei etwa 450 bis 600 Quadratmetern. Aufgrund der Neuanpflanzung einer mindestens zweireihigen geschlossenen, nicht geschnittenen Wildstrauch- und Baumhecke im zentralen Plangebiet ergibt sich an manchen Stellen eine Überschreitung dieses Wertes.“ Zudem handele es sich bei den dargestellten Grenzen nur um vorgeschlagene, unverbindliche Grundstücksgrenzen. Die genaue Teilung, Parzellierung und Zuordnung erfolge erst im Rahmen der Planrealisierung.