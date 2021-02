Einen Bikepark soll es außerdem geben. Für den sucht die Stadt allerdings noch einen geeigneten Standort.

Bislang sei Walstedde für ihn immer das Ideal in Sachen Spielplatzplanung gewesen, erklärte Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Senioren und Soziales. Der Grund: Auf einer großen Fläche, in der Nähe zu Schule, Kita und Sportplatz, waren unterschiedliche Spielmöglichkeiten zusammengefasst. Dieses Ideal habe durch den Kita-Neubau gelitten. „Da müssen wir nun wieder hinkommen.“

Und das ist der Plan: Bolz- und Skateplatz sollen auf der verbleibenden Fläche des alten Platzes errichtet werden. Der Bolzplatz soll 35 mal 45 Meter groß werden und zwei große sowie bis zu vier Mini-Tore bekommen. Westlich des Platzes wird – entlang des Grabens – ein Ballfangzaun errichtet. Die ohnehin notwendige Umzäunung der Kita „Hoppeditz“ wird am Rande des Bolzplatzes sechs Meter hoch sein.

Für den neuen Skateplatz ist eine Fläche von maximal 300 Quadratmetern, direkt angrenzend an den Schulhof, vorgesehen. Dadurch wird gleichzeitig die befestigte Fläche des Schulhofes erweitert, die dann auch bei Regenwetter genutzt werden kann. Die Rückseite des Theaterkreises bietet skatenden Kindern und Jugendlichen eine Sitzgelegenheit, Ablagemöglichkeiten und bildet eine Art Tribüne zum Zuschauen. Die Hindernisse der alten Skateanlage sollen wieder aufgestellt und durch weitere Elemente ergänzt werden. An der konkreten Gestaltung des Skateplatzes sollen Kinder und Jugendliche sowie ein Fachplanungsbüro beteiligt werden.

Passendes Grundstück fehlt

Nur den Bikepark bekomme man an dieser Stelle nicht mehr unter, so Rüdiger Pieck. Da weder inner- noch außerorts eine geeignete Fläche zur Verfügung stehe, schlug die Verwaltung vor, am Ortsrand ein passendes Grundstück mit einer Fläche von 1500 bis 2000 Quadratmetern zu erwerben. Insgesamt stehen für die Maßnahmen, die von allen Fraktionen einstimmig beschlossen wurden, knapp 130 000 Euro im Haushalt bereit.

Zum Schluss lobte der Stadtjugendpfleger noch ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Walstedder Schulleitung. Die Planung sei mit Birgitta von Rosenstiel abgestimmt und von ihr ausdrücklich begrüßt worden. „Sie meinte, es sei doch toll, wenn der Schulhof auch außerhalb der Unterrichtszeiten von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt werde“, so Pieck.