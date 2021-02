Lieber Bäume als Sonnensegel

Wer klettern, spielen und toben will, der kommt in Drensteinfurt an vielen Stellen auf seine Kosten. Insgesamt 40 Spielplätze gibt es im Stadtgebiet, die durch die Mitarbeiter des Kulturbahnhofs und des Bauhofs betreut, kontrolliert und unterhalten werden. 37 von ihnen gelten als öffentlich, dürfen also während bestimmter Zeiten von allen genutzt werden.

Das Kulturbahnhof-Team hat sich die Mühe gemacht, eine Übersicht über alle Spielbereiche in der Stadt zu erstellen. Diese wurde nun dem Sozialausschuss präsentiert. Gleichzeitig sind in dem Bericht die Maßnahmen aufgelistet, die 2020 abgeschlossen oder begonnen wurden oder die im laufenden Jahr umgesetzt werden sollen. Er habe den festen Vorsatz, erklärte dazu Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck , diese Übersicht nun auf einem aktuellen Stand zu halten und jedes Jahr neu zur Verfügung zu stellen.

Unterschieden werden die städtischen Flächen in Kinderspielplätze (davon gibt es 24), Spielpunkte (vier), Abenteuerspielplätze (zwei), Skateparks (einer), Ballspiel- (fünf) und Schulspielplätze (vier). Die Schulhöfe an KVG- und Rinkeroder Grundschule sowie – derzeit coronabedingt – an der Teamschule dürfen nicht öffentlich genutzt werden. Das darf der Spielplatz am Haus Walstedde schon, der befindet sich aber nicht im Besitz der Stadt. Weitere Ballspielplätze gibt es im Erlbad, die sind aber nur während der Öffnungszeiten zugänglich.

Bikeparks in allen Ortsteilen

In Drensteinfurt gibt es schon einen Bikepark, der in den Abenteuerspielplatz am Heimstättenweg integriert ist. Walstedde und Rinkerode sollen ebenfalls eigene Bikeparks bekommen. In beiden Ortsteilen ist die Stadt nun auf der Suche nach passenden Grundstücken. Für die Errichtung neuer Spielplätze in den Baugebieten Kerkpatt, Blumenstraße und Mondscheinweg stehen jeweils 50 000 Euro in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 (Mondscheinweg) zur Verfügung. Im Vorfeld sollen Kinder und Eltern zur Beteiligung aufgerufen werden.

Ein Thema, über das der Sozialausschuss zu beschließen hatte, war die Frage, wie man auf allen Kinderspielplätzen für ausreichend Beschattung sorgen kann. Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU Ende des Sommers gestellt und die Anschaffung von Sonnensegeln vorgeschlagen.

Die Stadt hat nun geprüft, auf welchen Spielplätzen eine zusätzliche Beschattung nötig ist. Das Ergebnis: überall dort, wo sich Kinder beim Spielen für längere Zeit ohne viel Bewegung in einem begrenzten Bereich aufhalten. Das betreffe vor allem Sandkästen sowie Wasserspielbereiche. Von Sonnensegeln riet Rüdiger Pieck allerdings ab. „Neben den Kosten sind es vor allem die Sorgen vor Vandalismus, in erster Linie aber Sicherheitsaspekte, die in Augen von Fachleuten gegen Sonnensegel auf öffentlichen Spielplätzen sprechen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Bäume als Alternative

Alternativ könnten Bäume gepflanzt werden. Die sollten sich durch einen schnellen Wuchs und die Ausbildung einer dichten Krone auszeichnen. Am Ende gebe es im Stadtgebiet lediglich drei Spielplätze, die auch durch weitere Bäume nicht ausreichend beschattet werden könnten, so Pieck.

Der Jugendpfleger betonte allerdings, dass es Rückgrat und einen langen Atem erfordere, diesen Weg einzuschlagen. Bäume, deren Laub und Abstände zur Nachbarbebauung gäben immer wieder auch Anlass zu Beschwerden von Anliegern. Zu dieser Entscheidung für mehr Bäume müsse man dann auch bei Gegenwind aus der Bevölkerung stehen.

Damit konnten sich die Ausschussmitglieder einhellig anfreunden. Bis spätestens zum März 2022 soll die Maßnahme, für die 20 000 Euro im Haushalt bereitstehen, umgesetzt sein.