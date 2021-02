„Jugendhütte“ liegt vorerst auf Eis

Das hat verschiedene Gründe, wie der Bürgermeister im Sozialausschuss ausführte. Zum einen mangele es nach wie vor an einem Standort, an dem solch eine Einrichtung sinnvoll und planungsrechtlich möglich wäre. Zum anderen durften sich Jugendliche und junge Erwachsene coronabedingt über lange Zeit nicht in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit treffen. Viele Cliquenstrukturen hätten sich aufgelöst. Auch der Zugang zu den jungen Menschen durch die Mitarbeiter der Aufsuchenden Jugendarbeit sei in dieser Zeit nur sporadisch möglich gewesen.

Der Bürgermeister wollte dabei auch nicht verhehlen, dass ihm das Kreis-Jugendamt von einer solchen Hütte abgeraten habe. Dort könnte sich schnell eine „Subkultur“, etwa als Drogenumschlagplatz, entwickeln. Da ihm seitens der Gruppe allerdings die guten Absichten glaubhaft versichert worden seien, habe man sich „mit einem gewissen Restrisiko“ darauf einlassen wollen.

Gespräche wieder aufnehmen

Einzelne aus der Gruppe hätten sich dann allerdings „unglücklich verhalten“, erklärte Grawunder weiter. Sie hätten gegen Corona-Beschränkungen verstoßen, aber gegenüber dem Ordnungsamt erklärt: „Wir dürfen das, das ist mit dem Bürgermeister abgesprochen.“ Damit sei der Vertrauensvorschuss erheblich minimiert worden, drückte Grawunder seine Enttäuschung aus.

Nach wie vor sehe er aber die Notwendigkeit für einen öffentlichen, frei zugänglichen Jugendtreffpunkt, unterstrich anschließend Rüdiger Pieck. „Das ist in Drensteinfurt schon immer ein Thema gewesen.“ Ein solcher Ort könne auch dazu beitragen, etwa Kinderspielplätze zu entlasten, die mangels Alternativen von den Jugendlichen für Treffen genutzt würden. Wichtig sei, dass der Ort nicht zu weit außerhalb liege, um gut erreichbar zu sein, und zugleich nicht uneinsehbar sei, damit sich eben keine „Subkultur“ herausbilde. Die Gespräche sollen also wieder aufgenommen werden, sobald die pandemische Entwicklung dies zulässt.