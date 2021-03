Ältere stärker in den Blick nehmen

Dass ältere Menschen einen immer größeren Anteil an der Bevölkerung ausmachen, ist kein Geheimnis. Dementsprechend müssen ihre Bedürfnisse auch besondere Berücksichtigung finden. Dieses Ziel verfolgten die CDU und der Sozialverband VDK mit ihren Anträgen, einen Seniorenbeirat einzurichten oder zumindest einen Seniorenbeauftragten zu benennen. Die Grünen forderten darüber hinaus eine zusätzliche Stelle am Kulturbahnhof im Bereich Sozialarbeit, um städtische Angebote auch generationenübergreifend ausweiten zu können.

Grünes Licht für einen Ansprechpartner mit regelmäßigen Sprechzeiten innerhalb der Verwaltung hat der Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Soziales gegeben. Ein Beirat wurde mehrheitlich abgelehnt.

„Die Belange und Problemlagen älterer, sozial benachteiligter oder auch behinderter, körperlich eingeschränkter Menschen werden wir künftig aufgrund der demografischen Veränderungen noch stärker in allen Überlegungen und Maßnahmen der Stadt Drensteinfurt berücksichtigen müssen“, nahm die Verwaltung in der Beschlussvorlage Stellung zu den Anträgen. In Zusammenhang mit den aktuellen „Smart-City“-Entwicklungen sowie der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 müssten diese Bestrebungen ausdrücklich vertieft werden, heißt es.

Klares Bild von Aufgaben machen

Dabei sei allerdings die Reihenfolge entscheidend, betonte Bürgermeister Carsten Grawunder. Zunächst sollte man schauen, welche Aufgaben es in diesem Bereich überhaupt gebe, bevor vielleicht eine zusätzliche Stelle im Stellenplan ausgewiesen werde. Ein klareres Bild, so der Bürgermeister, dürfte sich im Laufe des Jahres entwickeln, wenn Drensteinfurt zum Beispiel seine Ideen zum Projekt „Smart City“ weiter vertiefe.

Zunächst einen festen Ansprechpartner für Senioren in der Verwaltung zu verorten, stieß bei allen Fraktionen auf Zustimmung. „So bekommen wir gebündelt an einer Stelle einen Überblick, wo der Schuh drückt und welche Bedarfe es gibt. Dann können wir auch besser reagieren“, erklärte Werner Schmidt (CDU).

Ein Projekt in diesem Bereich hat der Ausschuss gleich noch mit auf den Weg gebracht. Einstimmig wurde entschieden, in allen Ortsteilen Fitnessgeräte für Senioren aufzustellen. Wo genau und welche Geräte dies sein könnten, das soll in Abstimmung mit den älteren Bürgerinnen und Bürgern entschieden werden.

Grundsätzlich liege es im Trend, in der Öffentlichkeit Sport zu treiben, berichtete Rüdiger Pieck vom Kulturbahnhof-Team. Entscheidend sei aber der Standort, um eine hohe Akzeptanz in der Zielgruppe zu erreichen. Niemand stehe gerne auf dem Präsentierteller, zugleich müssten „Angsträume“ vermieden werden. Das schließt Geräte sowohl an stark frequentierten Wegen und Plätzen als auch an schlecht einsehbaren Orten aus. Für die Ortsteile Rinkerode und Walstedde böten sich die Bereiche der Sportzentren dafür an. In Drensteinfurt will die Stadt das Gespräch mit dem Malteserstift St. Marien suchen. In dessen Garten gebe es bereits ein öffentlich zugängliches Großschachfeld sowie Kinderspielgeräte. „Der innenstadtnahe, aber geschützte Standort bietet den Vorteil, dass er von Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung mitgenutzt werden kann. Mit Blick auf diese Zielgruppe sollten Geräte ausgewählt werden, die Mobilität und Sturzprävention trainieren. Auch Geräte, die (im Rollstuhl) sitzend genutzt werden können, würden sich an diesem Ort besonders eignen.“