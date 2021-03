Der Haushalt 2021 befindet sich – mit reichlich Verzögerung – auf der Zielgeraden. Als letzter Fachausschuss wird der Haupt- und Finanzausschuss am kommenden Montag (8. März) über das Zahlenwerk beraten, bevor es der Rat eine Woche später final absegnen soll. Und das nach Möglichkeit ähnlich „geräuschlos“, wie es bereits die Mitglieder von Stadtentwicklungs-, Sozial- und Schulausschuss getan haben. Die Corona-Pandemie geht halt auch an der Politik nicht vorbei. Weshalb die Verwaltung den ersten Sitzungsblock nicht nur nach hinten verschoben, sondern mit der Festscheune Volking auch einen ungewöhnlichen Tagungsort gewählt hatte, um dort bei halbierter Teilnehmerzahl ausreichend Abstand zu garantieren. Zudem waren die Fraktionen angehalten, sich in ihren Beiträgen möglichst kurz zu fassen, um die Verweildauer – und damit das Infektionsrisiko – zu reduzieren. „ Eigentlich gehört diese Debatte in die Ausschüsse und in den Rat. “ Bürgermeister Carsten Grawunder Das Ergebnis wirkte auf die wenigen Zuschauer schon ein wenig befremdlich.