Arbeiten am Kirchplatz beginnen am 16. März

Drensteinfurt -

Von Dietmar Jeschke

Schon bald soll „Walbert“ wieder ein neues Zuhause bekommen. Am 16. März sollen die Arbeiten am Kirchplatz samt Anlage eines neuen Walbert-Brunnes beginnen. Das historische Ereignis, an das die Figur erinnert, jährt sich übrigens in diesem Jahr zum 1170. Mal.