Nach wochenlangem, oft nasskaltem Schmuddelwetter dürfte so mancher Anfang Februar bereits den Blick in Richtung Frühling geworfen haben. Das war aber dann doch eindeutig zu früh, schlug der Winter, der sich bis dahin eher von seiner milden Seite gezeigt hatte, doch noch einmal mit voller Wucht zu. Bis zu einem halben Meter Schnee und zweistellige Minusgrade sorgten nicht nur für kurzfristige Verkehrsprobleme – sie hinterließen auch nachhaltige Spuren in so manchem Garten. Hängende Äste und tiefbraune Blätter: Vor allem der dichtwachsende und als immergrüne Heckenpflanze beliebte Kirschlorbeer hat den kurzen aber heftigen Wintereinbruch an vielen Stellen nicht gut verkraftet. Das weiß auch Reinhard Bertels, Inhaber der gleichnamigen Rinkeroder Baumschulen. „Etwa jeder zweite Anrufer klagt derzeit über dieses Problem“, berichtet der Experte. Verschiedene Ursachen Ursächlich dafür sei jedoch nicht allein der strenge Frost.