Eine Nachricht, auf die wohl fast alle Familien mit Kindern an weiterführenden Schulen sehnlichst gewartet haben dürften: Am kommenden Montag startet wieder der Präsenzunterricht. Das allerdings unter besonderen Rahmenbedingungen, die den jeweiligen Lehrerkollegien nach dem erst am Freitag bekanntgegebenen Beschluss übers Wochenende hinweg gehörig Kopfzerbrechen bereit und reichlich Planungsaufwand beschert haben. Auch in der Drensteinfurter Teamschule, wo die Pädagogen den gesamten Montag und Dienstag über damit beschäftigt waren, um einen Ablaufplan zu erstellen. Die wesentliche Nachricht teilte Schulleiterin Anja Sachsenhausen schließlich auf Anfrage unserer Redaktion mit: Der Unterricht startet zunächst in Wechselschicht. Und das nicht etwa klassen- oder jahrgangsstufenweise, sondern mit allen Klassen, aber mit nur jeweils halber Klassenstärke.