Ob es nun eine – zur Abwechslung positive – Begleiterscheinung der Corona-Pandemie ist, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Dennoch legen Homeoffice , geschlossene Geschäfte, Zoos und Freizeiteinrichtungen den Schluss nahe, dass die Menschen im vergangenen Jahr eben doch vermehrt zu Hause geblieben sind.

Mit Folgen für den Verkehr – und eben vielleicht auch mit Auswirkungen auf die Unfallzahl. Nachdem diese nämlich in den vergangenen Jahren nahezu konstant bei etwa 110 gelegen hatte, sank sie im Jahr 2020 um zwölf Prozent auf 96. Eine weitere erfreuliche Nachricht, die die Polizei am Mittwoch bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für den Kreis Warendorf parat hatte: In den abgelaufenen zwölf Monaten wurde auf Drensteinfurter Straßen kein Mensch getötet.

Trotz der insgesamt rückläufigen Zahlen blieben die Vorfälle mit Personenschaden jedoch nahezu konstant. Wie schon 2019, ereigneten sich auch 2020 insgesamt 15 Unfälle mit Schwer- und 32 mit Leichtverletzten. Insgesamt kamen dabei 59 Menschen zu Schaden – im Vorjahr waren es 70.

Bei sechs Unfällen blieb es bei schwerem Sachschaden (2019 waren es 14 Fälle), und drei Mal war Alkohol im Spiel. Nach beinahe jedem zweiten Unfall hatte sich der Verursacher übrigens aus dem Staub gemacht, wobei die Zahl der Unfälle mit Fahrerflucht von 47 im Vorjahr auf 40 im Jahr 2020 leicht gesunken ist.

In vier Fällen gehörten Kinder, in zwei Fällen Jugendliche und in neun Fällen junge Erwachsene zu den Verunglückten. Hinzu kommen 37 Erwachsene und sieben Senioren. Die weitaus meisten Verunglückten waren mit dem Auto unterwegs (35 Fälle im Vergleich zu 46 im Vorjahr). In sieben Fällen traf es motorisierte Zweiradfahrer, in neun Fällen Radfahrer und in fünf Fällen Fußgänger. Lediglich ein Verunglückter war mit dem Lkw unterwegs.

Mit einer Verunglücktenhäufigkeitszahl – Zahl der verunglückten Personen pro 100 000 Einwohner – von 379 liegt die Stadt übrigens fast exakt auf dem Gesamtniveau des Kreises Warendorf, in dem sich 2020 insgesamt 820 Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereignet hatten. Dabei wurden zehn Menschen getötet, 235 schwer und 810 leicht verletzt. Insgesamt, so die Kreispolizeibehörde, sank die Zahl der Verunglückten im Vorjahresvergleich um 20 Prozent. Die Unfallhäufigkeitszahl von 295 liege erheblich unter dem Landesdurchschnitt und sei zudem die niedrigste aller Münsterlandbehörden, so der Kreis Warendorf, der noch eine weitere positive Nachricht vermeldete: Die Zahl der auf dem Schulweg verunglückten Kinder sank von 17 auf fünf – eine Abnahme um 70,6 Prozent.