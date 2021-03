Die Freude war immer groß, wenn am Ostersonntag die Haustür geöffnet wurde und einer oder gar mehrere Schokoladen-Osterhasen überraschend vor der Tür standen. Seit bereits 20 Jahren veranstalten die Drensteinfurter Pfadfinder und Pfadfinderinnen diese „Osterwichtelaktion“, bei der persönliche Ostergrüße direkt vor die Haustür geliefert werden.

Nachdem die Aktion im vergangenen Jahr ausfallen musste, haben sich die Pfadfinder in diesem Jahr etwas einfallen lassen: Da der persönliche Verkauf vor den Supermärkten dieses Jahr nicht möglich ist, wird ein Drive-in angeboten.

Dieser wird am 20. und 27. März (Samstag) zwischen 10 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Dreingau-Halle stattfinden. Dort können zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto die Osterhasen gegen eine Spende abgeholt werden. Zu Hause können diese dann nach Belieben beschriftet und gestaltet werden. Die gestalteten Hasen können schließlich direkt beim Drive-in oder am Pfadfinderhaus, Eickendorfer Weg 29, abgegeben werden.

QR-Code Foto: Pfadfinder Drensteinfurt

Als gänzlich kontaktlose Alternative steht online auch ein Bestellformular zum Herunterladen bereit, welches ausgefüllt an das Pfadfinderhaus geschickt werden kann. Die Osterhasen werden dann, wie bereits seit 20 Jahren, in der Osternacht von den Pfadfindern mit einem Schokohasen bestückt und vor die Haustüren gestellt. Geliefert werden die Hasen nach Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde sowie in die umliegenden Bauerschaften.

„ Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich eine Freude in diesen harten Zeiten zu machen. Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich eine Freude in diesen harten Zeiten zu machen. “ Gruppenleiterin Katharina Borghoff

Damit das reibungslos klappt, werden aktuell schon fleißig Osterhasen von den Gruppenkindern gebastelt. Anders als sonst, findet das Basteln in diesem Jahr in den heimischen Kinderzimmern statt. „Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich eine Freude in diesen harten Zeiten zu machen. Wir hoffen, an den Erfolg der vergangenen Jahre anknüpfen zu können, auch wenn dieses Jahr alles anders ist“, so Gruppenleiterin Katharina Borghoff.

Der Erlös der Osterwichtel-Aktion kommt der Jugendarbeit der Stewwerter Pfadfinder sowie dem Erhalt des Pfadfinderhauses zugute, teilen die Organisatoren mit. Gespendet werden kann direkt vor Ort beim Drive-in, oder per Paypal an spenden@dpsg-drensteinfurt.de, heißt es abschließend.

Alle wichtigen Informationen zur Aktion wurden als Video auf der Website www.dpsg-drensteinfurt.de zusammengefasst.