Für zahlreiche junge Menschen ist der heutige Montag schon ein ganz besonderer Tag: Nach monatelanger Zwangspause dürfen sie zum ersten Mal wieder leibhaftig die Schulbank drücken. Mit Rückblick auf „normale Zeiten“ ungewohnt groß war in den vergangenen Tagen auch die Vorfreude bei den Fünft- bis Neuntklässlern der Teamschule, wie Leiterin Anja Sachsenhausen aus einigen Schüler-E-Mails zu berichten weiß. Ein besonderer Tag wird es aber nicht nur für die Schüler, die bis Ostern zunächst nur im Wechsel und in halber Klassenstärke unterrichtet werden. Auch für Oliver Beughold dürfte der heutige Vormittag schon ein besonderer Moment sein. Denn obwohl er bereits vor gut einem Monat seine neue Stelle an der Teamschule angetreten hat, wird er sein „Kern-Klientel“ erst jetzt zum ersten Mal tatsächlich zu Gesicht bekommen. Beughold ist seit Anfang Februar der neue Abteilungsleiter der Jahrgangsstufen fünf bis sieben, die bislang noch vom Präsenzunterricht ausgenommen waren. Die Zehntklässler, berichtet der 37-jährige Pädagoge, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und den zwei kleinen Kindern in Everswinkel lebt, habe er dagegen bereits kennenlernen dürfen.