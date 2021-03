„Haben Sie auch aufgeräumt während des Lockdowns? Dann haben Sie möglicherweise auch ein ausgedientes Handy in irgendeiner Schublade gefunden“, fragt die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Drensteinfurt“.

Nach Schätzungen von Experten liegen 106 Millionen ungenutzte Mobiltelefone in Haushalten herum. Noch bis zum 31. März gibt es deshalb jetzt eine neue Sammelaktion der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Drensteinfurt: Wer also sein wiedergefundenes, ausrangiertes Handy nicht mehr benötigt, kann es in der Stadtverwaltung am Landsbergplatz abgeben. Dort steht ein Karton bereit, in den man das alte, aber wertvolle Handy kontaktlos noch bis zum 31. März einwerfen kann.

Zu den Zielen des Fairen Handels gehört auch Nachhaltigkeit, heißt es in einer Mitteilung zu diesem Thema. Neuentwicklungen und ständige Neukäufe bei Smartphones sind dafür allerdings problematisch. Angeregt durch die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town werden daher ausgediente Handys gesammelt und zur Wiederverwertung gebracht. Bei der Sammelaktion im vergangenen Herbst kamen so mehr als 300 Handys zusammen.

Einen Wert haben diese Handys durchaus noch, denn in ihnen stecken wichtige Ressourcen, die eine Neuverwendung verdient haben. „Mit alten Handys lässt sich viel Gutes bewirken“, sagt auch Birgitta Riediger , die Vorsitzende der städtischen Fairtrade-Gruppe. „Zum Beispiel in Sachen Umweltschutz: Die wertvollen Rohstoffe, wie Gold und Seltene Erden, werden recycelt und neu verwendet. Das ist weniger umweltschädigend. Oder in Sachen Kinderarbeit: Wir können durch die Verwertung der Handys dafür sorgen, dass Kinder immer weniger beim Abbau der Rohstoffe eingesetzt werden.“ Wo das Recyceln nicht möglich sei, würden die Stoffe fachgerecht entsorgt und belasteten die Umwelt nicht, so die Sprecherin der Steuerungsgruppe.

Die gesammelten Handys gehen an die „Aktion Schutzengel“ von Missio, um mit dem Erlös bedürftigen Familien in aller Welt zu helfen. Ein zweifacher Nutzen also. Auch der Eine-Welt-Kreis hat damit schon gute Erfahrungen gemacht. In Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller hat die Handy-Spendenaktion einen großen Fürsprecher. Er hat zuletzt auch das Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht.

Kontakt zur Steuerungsgruppe: Birgitta Riediger, 01 71 / 245 45 05, E-Mail: birgitta.riediger@t-online.de

Kontakt zur Wirtschaftsförderung Drensteinfurt: 0 25 08 / 995 10 04, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@drensteinfurt.de