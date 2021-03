Freier Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern, die Aufhebung des Pflichtzölibats und eine umfassende Aufklärung von Missbrauchsfällen in der Kirche: Mit ihren Forderungen rüttelt die Reformbewegung „Maria 2.0“ seit nun gut zwei Jahren an einigen Grundfesten der katholischen Kirche. Und das auch im Münsterland, wo die Bewegung mit der Katholischen Frauengemeinschaft kooperiert und Ende Februar in etlichen Städten die sieben Thesen der Bewegung an die Kirchentüren geschlagen wurden. Nicht jedoch in Drensteinfurt, was Raphaela Blümer nun zum Handeln animiert. „Seit langem verfolge ich die Ziele der Reformbewegung Maria 2.0 für mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche.