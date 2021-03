Der Haushalt 2021 ist mit reichlich Verspätung unter Dach und Fach. In seiner Sitzung am Montagabend in der Festscheune Volking stimmten CDU , SPD und FDP für das Zahlenwerk von Bürgermeister Carsten Grawunder . Ein „Nein“ gab es dagegen von den Grünen als zweistärkste Ratsfraktion.

Die Mehrheitsfraktion der CDU begrüßt zwar, dass trotz anhaltender Krise in naher Zukunft stattliche 18 Millionen Euro investierte werden sollen, was letztendlich auch der heimischen Wirtschafts zugute komme. Fraktionsvorsitzender Markus Wiewel kritisiert jedoch das Finanzgebaren der Verwaltung, der er einen „mangelnden Willen zu einnahmenadäquaten Ausgaben“ unterstellt. Man müsse, so Wiewel auch mit Blick auf den rapide gestiegenen Personaletat, auch mal „Nein“ sagen können.

Die Grünen kritisieren unterdessen die ihrer Meinung nach nicht konsequente Umsetzung des Energiekonzeptes für das künftige Baugebiet Mondscheinweg. Außerdem monieren sie den Umgang mit Bürgeranträgen und deren oft fehlende oder nur schleppende Weiterleitung an die Politik.

Rückhalt gibt es hingegen von der SPD, die sich jedoch gewünscht hätte, dass die übrigen Parteien ihren Antrag zur Reduzierung der Elternbeiträge für OGS und Bis-Mittag-Betreuung unterstützt hätten. Und auch die FDP sagt „Ja“ zum Haushaltsentwurf, wenngleich auch sie das Energiekonzept für das Baugebiet Mondscheinweg kritisiert. Man sehe, erklärte Sonja Berstermann-Kowalke, vor allem wirtschaftliche Risiken für die Häuslebauer.