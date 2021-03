Bürgerschützen sagen ihr Fest ab

Nun ist es amtlich: Nach den Bürgerschützen in Walstedde, den Bauernschützen in Drensteinfurt und den Mersch-Ameker Georgsschützen haben auch die Drensteinfurter Bürgerschützen ihr eigentlich am dritten Wochenende im Juni stattfindendes Schützenfest abgesagt.

„Bedauerlicherweise müssen wir feststellen, dass nach dem heutigen Stand ein so großes Fest nicht durchführbar ist“, vermeldet der Vorstand, nachdem er sich am Wochenende per Videokonferenz zur Sitzung getroffen hatte. Man werde, so heißt es in der Mitteilung weiter, die Corona-Krise weiterhin beobachten. „Wenn es die Möglichkeit gibt, dann möchten wir – vielleicht auch in kleinerem Rahmen für unsere Mitglieder – im Sommer oder Herbst eine alternative Feier durchführen“, geben die Aktiven ein wenig Hoffnung, dass das Vereinsleben nicht ein weiteres Jahr vollständig zum Erliegen kommt und der Verein nicht langsam in Vergessenheit gerät.

Damit genau dies nicht passiert, habe man auch ausführlich darüber diskutiert, wie man als Schützenverein auch ohne Schützenfest in der Öffentlichkeit hinreichend wahrgenommen werden kann. „Hierzu haben wir ein paar interessante Ideen, die wir in Kürze vorstellen werden“, heißt es weiter.

Die einzigen beiden Vereine im Stadtgebiet, die die Hoffnung auf ein Schützenfest im Jahr 2021 noch nicht aufgegeben haben, sind nun die Drensteinfurter Junggesellenschützen sowie die Rinkeroder Schützengilde von 1840. Aus gutem Grund, wird in Rinkerode doch traditionell erst im Juli gefeiert, und das Fest der Junggesellen findet grundsätzlich erst im August statt.