Sie haben bereits freie Nachmittage geopfert, um Bewohner und Angestellte des Malteserstiftes sowie die Besucher der Malteser-Tagespflege zu impfen. Und auch am vergangenen Wochenende standen Ärzte und medizinische Fachangestellte des Ärztehauses am Amtshofweg parat, um im Rahmen der großangelegten Impfaktion des Kreises in der Dreingau-Halle Erzieherinnen und Pädagogen zu impfen. Die Impfaktion mit Astrazeneca war jedoch kaum abgeschlossen, als die Bundesregierung den vorübergehenden Impfstopp für den schwedisch-britischen Wirkstoff verhängte. Mit drastischen Folgen für den weiteren Impffahrplan, als auch für das ohnehin angekratzte Vertrauen in den Wirkstoff von Astrazeneca. Dr. Birgit Salomon vom Ärztehaus am Amtshof reagiert mit Kopfschütteln auf die politische Entscheidung.