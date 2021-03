Effizienter, fortschrittlicher, grüner und inklusiver: Drensteinfurt will eine „Smart City“ werden. „Digitalisierung bedeutet dabei allerdings nicht bloß die Umwandlung analoger Angebote in digitale, sondern vielmehr die Etablierung vernetzter und intelligenter Leistungen und Strukturen“, beschreibt die Stadt das Ziel in ihrer Vorlage zur Ratssitzung. Möglichst mit Fördergeldern des Bundes soll dieser zukunftsweisende Weg weiter beschritten werden. Wegen vorgezogener Fristen musste die Bewerbung um Fördermittel bereits vor der Sitzung eingereicht werden, so dass der Rat am Montag erst im Nachhinein über das grobe Konzept und die nächsten Schritte informiert wurde. Das übernahm Christiane Marks, Geschäftsführerin der „Imorde Projekt- und Kulturberatung“ aus Münster.