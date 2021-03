Das kennt doch jeder: Es gibt immer die eine Ecke in der Wohnung, die trotz aller Bemühungen unaufgeräumt wirkt. Oder die eine Wand, die einen schon immer gestört hat. Oder das eine Möbelstück, das man nach all den Jahren einfach nicht mehr sehen will. Fälle, in denen ein objektiver Blick von außen helfen kann. Den bringt Elin Hanna Klumb mit. Und dazu noch viele kreative Ideen, was in Sachen Inneneinrichtung möglich ist. Vor 15 Jahren hat sich Klumb selbstständig gemacht, im April 2019 hat sie ihr „Kontor für Raumgestaltung“ an der Münsterstraße eröffnet. Das ist eigentlich mehr Treffpunkt, Atelier, Showroom und Büro als normales Geschäft. Reguläre Öffnungszeiten gibt es nicht.