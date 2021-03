Die Not war groß, als im Jahr 2015 maßgeblich durch den Bürgerkrieg in Syrien Hunderttausende Menschen nach Europa strömten – und dort vor allem die Städte und Gemeinden vor enorme Herausforderungen stellten. Auch in Drensteinfurt, wo die vorgehaltenen Unterkünfte bei weitem nicht ausreichten, um alle zugewiesenen Flüchtlinge tatsächlich menschenwürdig unterzubringen. Es musste improvisiert werden – unter anderem in der Dreingau-Halle und in der ehemaligen Feuerwache an der Sendenhorster Straße. Es wurden zusätzliche Immobilien angeschafft, wie etwa an der Riether Straße.