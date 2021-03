400 Interessenten für 17 Grundstücke

Das Problem besteht nicht erst seit der Vollsperrung des Rinkeroder Ortskerns vor einigen Monaten. Doch nachdem der Verkehr für mehrere Wochen über die Eickenbecker Straße umgeleitet worden sei, habe sich der Zustand der Straße noch einmal verschlechtert, berichtet eine Anwohnerin. Schlaglöcher, wohin man auch schaue. Dabei steht eine Sanierung der Straße schon seit vielen Jahren bei der Stadt auf der Liste. Doch die Maßnahme musste mehrfach verschoben werden, zuletzt wegen der unklaren Rechtslage in Sachen Anliegerbeiträge. Nun ist eine grundlegende Erneuerung der Eickenbecker Straße samt Gehwegen und Laternen für das Jahr 2023 vorgesehen. „Die Maßnahme hängt aber von der Fertigstellung der Kanal- und Straßenausbauarbeiten des Göttendorfer Weges ab“, teilt Markus Freise vom Bauamt auf Anfrage mit. Sowohl die Eickenbecker Straße wie auch der Göttendorfer Weg seien ortsprägende Erschließungsstraßen, die nicht über einen längeren Zeitraum gleichzeitig für Straßenbauarbeiten gesperrt werden könnten. „Im kommenden Jahr werden voraussichtlich die Straßenbauarbeiten im Göttendorfer Weg beginnen“, berichtet Freise. Kanal- und Straßenbau dort dürften etwa zwei Jahre dauern, so dass sich der Beginn der Bauarbeiten in der Eickenbecker Straße wahrscheinlich in das Jahr 2024 verschieben werde. „Bis zum Beginn der Straßenbauarbeiten werden nur erforderliche Reparaturarbeiten durchgeführt“, so Freise. (ne)