Zu einem Meditationsweg durchs Dorf lädt die Rinkeroder KFD Jung und Alt noch bis einschließlich Ostermontag ein. An den acht Stationen des Weges, die sich zumeist an Bildstöcken und Wegekreuzen befinden, regen Texte und Bilder zum Nachdenken an. Dabei geht es um Themen wie den Weg des Lebens, um Gottes Schöpfung und den größten Schatz der Welt sowie auch um Begriffe wie Fairness und Glück. Auch Kinder werden mit eingebunden. Auf sie warten ein kleines Rätsel, etwas zum Ausmalen und ein Blick in eine Schatztruhe.

An der Station auf dem Friedhof etwa wird mit einfachen Worten der Bogen vom Karfreitag zu leidenden Menschen in der heutigen Zeit gespannt. Auch ein Gedenken an die vielen Corona-Toten wird angeregt. Wer mag, kann ein dort abgedrucktes Gebet sprechen. Und Kinder können stattdessen mit bereitgelegten einfachen Materialien ein kleines Kreuz basteln.

Auch für Kinder ist etwas dabei

Wer genug Zeit für einen Rundweg hat, beginnt den Weg in der Kirche, wo ein Text über die Bedeutung des Palmsonntags bereitliegt. Von dort geht es zum Sportzentrum im Breul und weiter zum Wegekreuz nahe des Hofes Deventer. Nach einem kurzen Stück entlang der B 54 können die Spaziergänger oder Radfahrer kurz hinter der Ortseinfahrt rechts auf das Pättken einbiegen und gelangen so, die Elisenstraße kreuzend, bis zum Prozessionsweg. Weitere Stationen befinden sich dann an der Kita „Kleine Strolche“, am Bildstock der gleichnamigen Straße sowie auf dem Friedhof, nahe der Trauerhalle. Die letzte Station ist schließlich zwischen Kirche und Pfarrzentrum zu finden.

Die Idee zu der Aktion kam von der Sprecherin der Rinkeroder KFD, Cordula Buxtrup. Da der adventliche Krippenweg so gut angenommen worden war, habe es nahegelegen, noch einmal etwas Ähnliches anzubieten, erklärte Buxtrup. Und durch die Vorbereitung von KFD-Gottesdiensten habe sie bereits einige Texte gesammelt, die sie besonders ansprechend fand. Diese hat sie mit eigenen Gedanken ergänzt und auf die Standorte abgestimmt. Natürlich sei der Meditationsweg angelehnt an einen Kreuzweg, doch sollten nicht ausschließlich Gläubige angesprochen werden, so die KFD-Sprecherin. Die Umsetzung erfolgte erneut gemeinsam mit Elisabeth Walbaum und Doris Albrecht. Den drei Frauen ist es wichtig, sich als KFD wieder ins Gespräch zu bringen und auch in diesen Zeiten etwas zu bieten.

„ Es gehört aber zu Ostern dazu, vor Ort manchmal etwas nach den Pfählen mit den Texten suchen zu müssen. Es gehört aber zu Ostern dazu, vor Ort manchmal etwas nach den Pfählen mit den Texten suchen zu müssen. “ KFD-Organisationsteam

Die Stationen können zu Fuß oder mit dem Rad, als Rundweg oder in beliebiger Reihenfolge, und auch in mehreren Etappen erkundet werden. Zur besseren Orientierung hängt an jeder Station der Lageplan. „Es gehört aber zu Ostern dazu, vor Ort manchmal etwas nach den Pfählen mit den Texten suchen zu müssen“, erklären die drei Organisatorinnen augenzwinkernd.