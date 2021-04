Das Geräusch ist wohlbekannt – auch wenn es schon eine Weile her ist, als es das letzte Mal in den Ohren klang. Und auch der Schmerz, wenn die feine Nadel zum ersten Mal ratternd unter die Haut vordringt, ist noch bestens in Erinnerung. Aber Schmerzen sind hier und heute vollkommen nebensächlich. Denn schließlich ist es nicht weniger als sechs Monate her, dass der – eigentlich schon seit Jahren geplante – Termin vereinbart worden war. Und zwar für Anfang Januar. Doch dann kam bekanntlich der zweite Lockdown, und auch Melanie Dircks, genannt „Melle“, musste ihre Türen zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres schließen. Bis vor einigen Wochen, als mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen nun auch „körpernahe Dienstleistungen“ wieder erlaubt wurden. „ Kunden ohne jedwede Idee schicke ich direkt wieder nach Hause. “ Melanie Dircks Seitdem prasseln bei „Melle“ die Anfragen nur so herein. Von Stammkunden, aber auch von Menschen, die es zum ersten Mal probieren möchten. Dazu allerdings müssen sie schon ziemlich genau wissen, was sie wollen, denn: „Kunden ohne jedwede Idee schicke ich direkt wieder nach Hause“, betont sie. Aus gutem Grund: Denn ihre Kunstwerke sind nun mal etwas für den Rest des Lebens. Seit gut zwei Jahren betreibt die Drensteinfurterin am Westwall ihr eigenes Tattoo-Studio.