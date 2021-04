13 Wohnungen und ein Café

Gut vier Jahre ist es nun her, dass der Abriss beschlossen worden war. Und vor gut dreieinhalb Jahren – im Dezember 2017 – rückten die Bagger an, um das altehrwürdige Hotel-Restaurant Brauhaus und spätere „Rodeo“ dem Erdboden gleich zu machen. Mittlerweile ist buchstäblich Gras über die Sache gewachsen, wie ein Blick durch den mittlerweile stadtbildprägenden Bauzaun zeigt. In markanter Lage zwischen Schlossflügel und Alter Post weisen lediglich einige im Boden versenkte Kunststoffrohre daraufhin, dass hier eigentlich schon längst etwas hätte passieren sollen. Und das wird es nun wohl tatsächlich auch.

In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt wird am Montag, 26. April, wird das Bauunternehmen Künnemeyer und Freitag , welches das Areal vor gut zwei Jahren erworben hat, seine Pläne vorstellen. Und die beinhalten durchaus eine Überraschung. Denn entgegen der ersten Planung, die Inhaber Rainer Freitag Ende 2019 im Gespräch mit unserer Zeitung vorgestellt hatte, soll es nun doch nicht bei einer reinen Wohnbebauung bleiben. „Geplant sind 13 Wohneinheiten und eine Bäckerei mit Café“, schildert Freitags Partner Andreas Künnemeyer auf Anfrage.

Behutsame Planung und angepasste Bauweise

Vorausgegangenen, so Künnemeyer weiter, seien umfangreiche Gespräche mit der Stadt und auch mit den Denkmalbehörden, denn schließlich befindet sich das Baugelände in ortsbildprägender Lage mitten in der Sichtachse zwischen den historischen Bauwerken Alte Post und Haus Steinfurt. Entsprechend behutsam und sorgfältig, betont Andreas Künnemeyer, sei man bei der Planung vorgegangen. Von der ursprünglichen geplanten Staffelgeschossbauweise sei man zügig abgerückt. Entstehen soll nun vielmehr ein harmonischer und der Nachbarbebauung angepasster Baukörper mit vier Giebeln, deren Höhe sich an der Umgebungsbebauung orientieren. Eine Tiefgarage, wie sie im Entwurf des Voreigentümers, der bereits Pläne für einen Neubau samt Apotheke und Physiotherapiepraxis vorgelegt hatte, wird es hingegen nicht geben. Dennoch, schildert Künnemeyer, seien ausreichend Stellplätze auf dem eigene Areal vorhanden. „Von der Mühlenstraße aus wird man nicht ein einziges Auto sehen“, so der Bauunternehmer. Entstehen sollen die Parkplätze vielmehr im rückwärtigen Innenhofbereich.

Verwaltung ist optimistisch

Mittlerweile liege bereits die denkmalrechtliche Genehmigung zur weiteren Planung vor. Stimmen auch die Mitglieder von Bauausschuss und Rat zu, soll es mit dem Antragsverfahren zügig weitergehen. „Läuft alles glatt, könnte vielleicht im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden“, hofft Künnemeyer auf das Einvernehmen der Politik.

Wie Bauamtsleiter Christoph Britten auf Anfrage bestätigte, liegt der entsprechende Bauantrag bereits seit einiger Zeit vor. Details dazu will die Verwaltung den Fachausschussmitgliedern in Kürze in der entsprechenden Sitzungsvorlage darstellen und am 26. April erläutern. Mit größeren Hindernissen rechnet Britten nicht. „Ich bin ziemlich guter Dinge, dass das so umgesetzt werden kann“, erklärt der Bauamtsleiter.