Kopfschütteln, Unverständnis, Ärger und auch ein wenig Wut: Die Reaktion der Drensteinfurter Schulleiter auf den am Donnerstag in Holterdiepolter-Manier verhängten neuerlichen Schullockdown ist ziemlich eindeutig. Aber sie ist, schildert Norbert Bolz als Leiter der Kardinal-von-Galen-Grundschule, „mittlerweile schwierig in Worte zu fassen“. Wie auch in den übrigen städtischen Schulen so hatte das Kollegium der KvG-Grundschule in den vergangenen Tagen bereits eifrig am Unterrichtsplan für die nächste Woche gefeilt. Aber nicht nur das. Denn am Ostermontag erreichte die Schulleitung ein Dienst-E-Mail, in der für Mittwoch die Lieferung von Corona-Schnelltests für alle Schüler ankündigte wurde. Letztere hatte Ministerpräsident Armin Laschet bekanntlich zur Bedingung für den Start des Präsenzunterrichts nach den Ferien gemacht. Entsprechend wurde noch am Feiertagswochenende ein Dienstplan erstellt, nachdem jeweils zwei Kollegen im Wechsel in der Schule Stellung beziehen sollten, um die zwischen 8 und 16 Uhr angekündigte Lieferung in Empfang zu nehmen. Die versprochenen Pakete kamen allerdings nicht. Erst am späten Nachmittag wurden die Pädagogen auf Donnerstag vertröstet. Auch an diesem Tag standen zwei Kollegen den gesamten Tag über „Wache“. Ebenso vergeblich wie am Freitag, wo es erneut „Fehlanzeige“ heiß. Notbetreuung ist gewährleistet Aber selbst, wenn die ankündigten Schnelltests rechtzeitig angekommen wären: „Bis heute gibt es keine Klarheit darüber, wie wir überhaupt mit ihnen umgehen sollen“, schildert Bolz.