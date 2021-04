Die innere Uhr lügt nicht. Und das gilt nicht nur für das „Gewohnheitstier Mensch“, sondern auch für so manches andere Wesen. Dass dies so ist, können Simona und Carl-Hendrik May jeden Morgen um Punkt zehn Uhr beobachten. Dann nämlich versammeln sich ihre 3400 Legehennen vor den Auslaufluken der mittlerweile drei hofeigenen Hühnermobile, um wenig später die umliegenden Wiesen zu „beackern“. Seit gut drei Wochen jedoch warten die Tiere vergebens. Der Grund heißt kurz und knapp „H5N8“. Das sich hinter diesem Kürzel verbergende tödliche Geflügelvirus ist mittlerweile auch im Kreis Warendorf angekommen. Zum Schutz vor der weiteren Verbreitung der sogenannten Geflügelpest gilt auch für die Ameker Freilandhühner nun seit geraumer Zeit die sogenannte „Aufstallpflicht“. Mit nicht unerheblichen Folgen für die Ameker Landwirte. „Mit Einsperren alleine ist es nicht getan“, schildert Carl-Hendrik May.