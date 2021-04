Startklar für die zweite Corona-Saison

Das Thermometer zeigt gerade einmal Null grad. Der frühmorgendliche Rasen ist weiß, und auf einigen Blättern funkelt eine doch recht stattliche Eisschicht. Kurz: von Freibadwetter (noch) keine Spur. Und dennoch laufen im Erlbad die letzten Saisonvorbereitungen auf Hochtouren – immer in der Hoffnung, dass einem regulären Saisonstart nichts im Wege stehen wird. Und regulär öffnet das Drensteinfurter Freibad halt stets Anfang Mai und damit schon in gut drei Wochen, auch wenn es wettermäßig bislang noch gar nicht danach aussieht.

Seit gut drei Wochen sind Andreas Willuweit und sein Team dabei, das Bad aus dem Winterschlaf zu erwecken und Becken sowie Umkleiden, Duschräume und Co. wieder auf Hochglanz zu polieren. Das alte Wasser ist mittlerweile raus. Aktuell ist das Team damit beschäftigt, marode Dichtungen an den Einlasskanälen, durch die das in den Filtern aufbereitete Wasser zurück ins Becken fließt, zu erneuern. Läuft alles glatt, dann soll es bereits nächste Woche wieder „Wasser marsch!“ heißen.

Becken wird mit Brunnenwasser gefüllt.

Gut eine Woche lang wird es dauern, bis das große Becken mit frischem Brunnenwasser gefüllt sein wird. Wenn es soweit ist, ist dann eine Fachfirma gefragt, um die Chloranlage einzustellen. Damit das Kassenhäuschen erstmals wieder öffnen kann, braucht es schließlich nur noch ein wenig Sonnenschein – und eine kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Denn die gilt als Maßgabe, damit das Freibad in der „Modellregion Kreis Warendorf“ tatsächlich öffnen darf (wir berichteten). „Ich bin jedoch zuversichtlich – weil es einfach draußen ist“, erklärt Andreas Willuweit. „Und die neue Studie zur Ausbreitung von Aerosolen im Freien spielt uns natürlich auch in die Karten.“

Maximal 500 Gäste gleichzeitig

Stand jetzt geht das Freibadteam davon aus, dass die zweite Corona-Saison ähnlich laufen wird wie die erste im vergangenen Jahr. Und das bedeutet: Bei maximal 500 Badegästen ist Schluss. Ein aufwendiges digitales Kassensystem mit Online-Reservierung, wie es bereits im vergangenen Jahr spontan installiert werden sollte, wird es hingegen auch in diesem Jahr nicht geben. „Im Hintergrund arbeiten wir jedoch an einem möglichen Buchungssystem“, schildert der Erlbadleiter.

Wer zügig und unkompliziert ins Freibad möchte, der soll ab Saisonstart die Luca-App nutzen können. „Als Backup gibt es aber immer noch die Zettelwirtschaft“, betont Willuweit. Das im vergangenen Jahr bewährte Hygienekonzept wurde noch einmal überarbeitet. Im Wesentlichen gelten jedoch die bekannten Regeln: In geschlossenen Räumen, wie im Dusch- und Umkleidebereich, herrscht grundsätzlich Maskenpflicht. Im Außenbereich gilt diese dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Mit „Luca“ ins Erlbad

Und was ist mit bekannten Veranstaltungen wie dem Open-Air-Kino, dem Freibad-Frühstück oder dem Erlbad-Flohmarkt? Andreas Willuweit winkt ab. „Das Besondere wird sein, dass wir in diesem Jahr öffnen werden“, schmunzelt er. Eine kleine Überraschung – vor allem für die jüngeren Badegäste – gibt es aber doch: Die in die Jahre gekommene knallrote Kunststoffrutsche wurde durch ein „Highspeed“-Exemplar aus Edelstahl ersetzt.

Hoffnung auf einen zeitigen Saisonstart hegt auch Bürgermeister Carsten Grawunder. „Auch in diesem Jahr wird es auf Grund der Pandemie vielen Menschen nicht möglich sein, in den Urlaub zu fahren. Umso wichtiger ist es da, unsere heimischen Angebote wie zum Beispiel das Erlbad zur Naherholung, zum Sport oder einfach zum Abschalten nutzen zu können“, sagt er. „Unser hoch motiviertes Erlbad-Team um Andreas Willuweit ist bereits seit Wochen engagiert im Einsatz, um einen zeitnahen Saisonstart sicherzustellen. Die guten Erfahrungen aus der letztjährigen Saison fließen natürlich in die Planungen für dieses Jahr mit ein. Eine ganz wichtige Voraussetzung ist aber, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen zunächst deutlich zurückgeht. Andernfalls wird eine Öffnung des Erlbades auf Grund der Coronaschutzverordnung nicht möglich sein.“