Vor einer Woche war noch von Lockerungen in der „Modellregion Kreis Warendorf“ die Rede. In einzelnen Städten sollten Restaurants und Kinos öffnen dürfen – in Drensteinfurt zumindest die beiden Fitnessstudios und das Erlbad. Vorausgesetzt: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt unter dem Wert von 100. Doch davon ist man mittlerweile weit entfernt. 146,8 für den gesamten Kreis und 115,7 für die Stadt Drensteinfurt hieß es am Donnerstagmorgen. Als Konsequenz zieht nun nicht nur der Kreis die Reißleine. Auch Stadt und katholische Kirchengemeinde haben reagiert. Auf dringendem Anraten von Bürgermeister Carsten Grawunder hat sich die Pfarrgemeinde St. Regina dazu entschlossen, die bereits am Wochenende in Walstedde anstehenden Erstkommunionfeiern abzusagen. Wie Pastor Jörg Schlummer dazu erklärt, habe sich das Seelsorgeteam in einer kurzfristig einberufenen Sitzung zudem schweren Herzens einstimmig dazu entschieden, auch die übrigen, bis Pfingsten geplanten Kommuniontermine zu streichen. „Wir wollten die Feiern vor allem im Sinne der Kinder ermöglichen“, so Schlummer.