Die Tage der „Zweiteilung“ sind gezählt. Am 14. Juni, und damit ziemlich genau in acht Wochen, sollen die seit September vergangenen Jahr dauernden Sanierungsarbeiten in der Bahnunterführung der Schützenstraße abgeschlossen sein. Wie der Kreis Warendorf auf Anfrage mitteilt, laufen die Arbeiten – entgegen mancher Kritik in den sozialen Medien – nach Plan. „Bei den Bauarbeiten sind regelmäßig zwischen sechs und acht Arbeitskräfte eingesetzt, wovon in der Regel die Hälfe der Belegschaft an der Fahrbahn und die restlichen Mitarbeitenden am nördlichen Gehwegtrog arbeiten“, erklärt Kreis-Sprecher Felix Höltmann.