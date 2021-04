Mancher Pendler oder Anlieger, der in den vergangenen Tagen die Kreuzung der Kreisstraße 21 und der Landesstraße 671 in Mersch passiert hat, mag sich gefreut haben. Warnbaken und provisorische Fahrbahnbegrenzungen: Mit dem seit Jahren geforderten Umbau der Unfallkreuzung in einen Kreisverkehr – oder ersatzweise in einen ampelgeregelten Knotenpunkt – könnte es nun also doch endlich etwas werden. Wird es aber nicht. Denn das, was der Landesbetrieb Straßen.NRW in dieser Woche etwas provisorisch wirkend auf der Fahrspur aus Richtung Drensteinfurt zur Fahrbahnverengung eingerichtet hat, reicht, meint die Verkehrsunfallkommission des Kreises Warendorf. „Durch die Verengung der Fahrbahn wird unterbunden, dass sich Fahrzeuge nebeneinander aufstellen können und sich dadurch die Sicht nehmen.