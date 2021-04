Die Enttäuschung steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Und beim Gedanken, dass die Erstkommunion, die eigentlich am vergangenen Wochenende hätte stattfinden sollen, erneut abgesagt wurde, kullern Erik Mittelberg ein paar Tränen über die Wangen. Die Vorfreude auf diese Feierlichkeit, diesen kleinen Lichtblick in tristen Pandemiezeiten, war für den Zehnjährigen einfach zu groß. „Erik ist wirklich am Boden. Das hat ihn wie einen Schlag getroffen“, berichtet Vater Martin Mittelberg, nachdem die kurzfristige Absage aller Erstkommunionfeiern vor den Sommerferien – auf Initiative von Bürgermeister Carsten Grawunder hatte das Seelsorgeteam der Pfarrgemeinde St. Regina diese Entscheidung aufgrund steigender Infektionszahlen am Donnerstag getroffen – die Runde gemacht hatte. Für seinen Sohn sei die Situation ohnehin nicht einfach.