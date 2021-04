Es kommt nicht nur aufs Fachliche an – auch wenn das in diesem Fall schon eine ganz besondere Rolle spielt. Stimmen muss vielmehr auch das Menschliche. Aus gutem Grund, denn der künftige Klimaschutzmanager der Stadt Drensteinfurt hat eben nicht nur mit wissenschaftlichen und technischen Fragen zu tun. Er steht vielmehr in engem Kontakt zu den Kollegen in der Verwaltung – und auch zu den Menschen im Ort, was nicht nur Teamfähigkeit, sondern auch Kontaktfreude voraussetzt. Entsprechend war das Stellenprofil, das die Stadt vor einiger Zeit in ihrer Ausschreibung veröffentlicht hatte, fachlich zwar recht klar umrissen, im Übrigen aber recht weit gefasst. Und so wundert es nicht, dass das Spektrum der Interessenten, die ihre Bewerbung eingereicht hatten, eine recht große Bandbreite aufweist – von frisch gebackenen Studienabsolventen über Quereinsteiger bis hin zu Kandidaten mit einschlägiger Berufserfahrung.