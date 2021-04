Der Auftakt der Wanderausstellung zu Jahresbeginn musste sowohl corona- als auch witterungsbedingt zwei Mal verschoben werden und fand dann im März in verkürzter Form im Krameramtshaus in Münster statt. Nun ist die Schau, die unter dem Leitmotto „Vielfalt“ steht, in den Nachbarkreis Coesfeld weitergezogen, wo sie bis Anfang Juni zu sehen sein soll. Mit dabei sind auch drei Fotos der Drensteinfurterin Gisela Schäper. Es ist nach der Premiere 2011 und der Neuauflage 2016 der dritte Teil der Projektreihe „KunstOrt MünsterLand“ des Künstlerinnen-Forums, das seit 2002 existiert. 111 Künstlerinnen und Künstler waren dem Bewerbungsaufruf gefolgt, ihre Vorstellungen der drei Themen „Vielfalt im kulturellen Miteinander“, „Vielfalt in Ökologie“ oder „Vielfalt im Strukturwandel“ kreativ umzusetzen.