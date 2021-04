Anders als noch im ersten Lockdown, als nur Eltern mit systemrelevanten Berufen ihren Nachwuchs in die Kitas schicken durften, ist das Feld nun weiter gefasst. Die „bedarfsorientierte Notbetreuung“ ist „für die Familien offen, die die Betreuung wirklich nicht anders organisieren können“, heißt es in einem Elternbrief des NRW-Familienministeriums. Wer sie in Anspruch nehmen will, muss den Bedarf gegenüber der Kindertageseinrichtung oder der -pflegestelle in einer Eigenerklärung anmelden. Ein Grund muss dabei nicht angegeben werden. Man setzt also auf das Prinzip Freiwilligkeit. Doch das scheint kein so probates Mittel, um die Situation in den Einrichtungen zu entzerren.