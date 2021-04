Paketzustellung per „Express“ wird teuer

Verkehr auf dem Eickendorfer Weg in Drensteinfurt

Drensteinfurt -

Von Josef Thesing

Auf der Kreisstraße 21 herrscht derzeit wegen Bauarbeiten auf Landesstraßen in der Umgebung viel Verwehr. Die Straße mündet in Drensteinfurt in den Eickendorfer Weg. Dort gilt Tempo 50. Doch daran hält sich nicht jeder, wie Geschwindigkeitsmessungen zeigen.