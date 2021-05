Gebuddelt wird nun schon seit über einem halben Jahr. Und eigentlich sollten die Arbeiten auch schon deutlich weiter vorangeschritten und zumindest teilweise abgeschlossen sein. Dass dies nicht so ist, hat gleich eine ganze Reihe an Gründen, wie Bürgermeister Carsten Grawunder den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses in seinem Zwischenbericht zum Stand der Straßenbauarbeiten in der Siedlung Ossenbeck erläuterte.