Nein, so hatte er sich das „Jahr eins“ absolut nicht vorgestellt. Und als er im Februar vergangenen Jahres das sprichwörtliche „Ruder“ aus den Händen von Dr. Kurt Omland übernommen hatte, deutete auch noch nicht wirklich viel darauf hin, dass die kommenden zwölf Monate auch für den „Verein zur Erhaltung und Nutzung der Synagoge Drensteinfurt“ weitestgehenden Stillstand bedeuten würden. „Normaler Weise wäre es ein bewegtes Jahr gewesen“, schilderte Vorsitzender Heiko Schwarz nun am Donnerstagabend in der Mitgliederversammlung.