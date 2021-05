1700 Kommunen sind schon angemeldet für das diesjährige „Stadtradeln“ des europäischen Klima-Bündnisses. Und die Aktion wird immer internationaler: Zum ersten Mal sind auch Städte aus Dänemark und den USA dabei. Insgesamt sind sogar fünf Nationen vertreten.

Im Kreis Warendorf gehen alle Städte und Gemeinden erstmals gemeinsam an den Start. Das war eigentlich schon für 2020 so geplant, wurde coronabedingt dann allerdings verworfen. In diesem Jahr ist es nun soweit, und auch die Sendenhorster und Drensteinfurter wollen ab dem 29. Mai so viele Kilometer wie möglich mit der Leeze absolvieren.

Drei Wochen dauert der Aktionszeitraum. Bis zum 18. Juni können sich Bürger, Unternehmen, Organisationen, Vereine, Schulen sowie Mitglieder der Kommunalparlamente unter dem Motto „Radfahren für das gute Leben“ beteiligen. Jeder Kilometer zählt sowohl für den Kreis als auch für die jeweilige Heimatstadt. Am Ende des Wettbewerbs werden sowohl die fleißigsten Kreise und Kommunen als auch die aktivsten Teams und Einzelstarter ausgezeichnet. Unter allen Teilnehmern verlost der Kreis Warendorf ein hochwertiges E-Bike.

Der Reiz des Radfahrens

„Neben dem Spaß am Fahrradfahren stehen der Klimaschutz und die Radförderung im Vordergrund“, so Drensteinfurts Bürgermeister Carsten Grawunder, der sich darüber freut, dass auch in 2021 das Stadtradeln wieder stattfindet. „Das ist eine gute Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf diese Form der Fortbewegung zu lenken, mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen das Radfahren reizvoll zu machen.“

Die Wersestadt ist zum nunmehr vierten Mal dabei. Als im vergangenen Herbst klar war, dass es mit der konzertierten Teilnahme im Kreis nichts wird, hatte sich die Stadt kurz vor Schluss noch alleine angemeldet. 76 aktive Radelnde hatten zwischen dem 1. und dem 21. Oktober genau 20 987 Kilometer zurückgelegt. Bei der Premiere 2018 hatten sich 77 Teilnehmer registriert, die insgesamt gut 28 700 Kilometer gefahren waren. 2019 hatte die Resonanz etwas nachgelassen. Nur 51 Radler machten mit. Sie hatten zusammen gut 19 500 Kilometer absolviert.

25 Tage vor dem Start der Aktion 2021 haben sich aus Drensteinfurt nun erst fünf Teams mit insgesamt 15 Teilnehmern registriert. Aus Sendenhorst sind es sieben Teams mit 18 Mitgliedern. Kreisweit haben sich bisher 428 Radelnde angemeldet.

Im Jahr 2020 hat die Vier-Türme-Stadt sich nicht an der Aktion des Klima-Bündnisses beteiligt. 2019, so weist es die Statistik auf der Stadtradeln-Homepage aus, war sie mit 118 Radlern und elf Teams vertreten, die zusammen exakt 33 303 Kilometer zurückgelegt haben, was einer CO2-Vermeidung von vier Tonnen entspricht. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 43 Jahre.

Informationen zur Aktion gibt‘s in Drensteinfurt bei Alessa Dohm, Tel. 0 25 08 / 9 95 10 02, E-Mail: drensteinfurt@stadtradeln.de, und in Sendenhorst bei Klimaschutzmanager Dr. Johannes Hofmeister, Tel. 0 25 26 / 30 31 42, E-Mail: sen denhorst@stadtradeln.de.