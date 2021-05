Verständnis füreinander, eine gute Kommunikation und nichts verschweigen. Oder wie es Roswitha Rottmann in Richtung ihres Mannes Rudi formuliert: „Mal hast du den Dickkopf, mal habe ich den Dickkopf. Und jeder gibt mal nach.“ Für die beiden Stewwerter ist dies das „Rezept“ für eine gute Ehe – und das schon seit 60 Jahren. Schließlich steht bei den beiden am heutigen Donnerstag ein ganz besonderes Jubiläum an: nämlich die Diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sich Roswitha, geborene Hoffmann, und Rudi Rottmann beim Frühlingsfest im Kolpinghaus. „Das war am 1. Mai 1958“, weiß die 82-Jährige noch ganz genau. „Nachmittags war auf dem alten Sportplatz ein Handballturnier. Abends bin ich dann mit meiner Cousine feiern gegangen“, ergänzt sie. „Mir sind als erstes die schönen blauen Augen von Roswitha aufgefallen“, erinnert sich der 94-Jährige an die erste Begegnung zurück. Sie habe irgendwann plötzlich vor der Bühne gestanden, auf der er selbst als Schlagzeuger respektive „Bumser“, wie er es lachend nennt, mit seiner Band „Die Raudis“ für Stimmung sorgte.