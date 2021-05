Online-Banking liegt im Trend. Aber nicht jeder kann es – und nicht jeder will es. Wer trotzdem in der vergangenen Woche Rechnungen zu überweisen hatte, der brauchte dazu bei der Sparkasse mitunter mehrere Anläufe. „Außer Betrieb“ hieß es nämlich über Tage hinweg am Überweisungsautomaten im SB-Bereich der Niederlassung an der Münsterstraße. Doppeltes Pech hatten die Bankkunden, die es dazu am Nachmittag versucht haben. Da nämlich hat die Bankfiliale seit einiger Zeit geschlossen, so dass auch eine manuelle Überweisung mit Hilfe des Service-Personals nicht möglich war. Wie Sparkassen-Sprecher Dr.