Viele jahrzehntelang war die Antwort einfach: Das, was im Klärbecken übrig bleibt, landet als Dünger auf dem Acker. Genauso, wie es eben auch mit der Gülle aus der Landwirtschaft passiert. Mittlerweile sieht die Sache allerdings nicht nur bei der Gülle ein wenig komplizierter aus. Da Klärschlamm oft mit einem hohen Anteil an Schadstoffen belegt ist, wird sein Einsatz als Dünger zunehmend kritisiert. Wie einigen Quellen zu entnehmen ist, soll allein die Menge an Mikroplastik, die über den ausgebrachten Klärrückstand jährlich in den Boden gelangt, größer sein, als die Menge, die in den Weltmeeren landet. Aber wohin dann mit dem Klärschlamm?