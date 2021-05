Optimal, mag sich mancher Radtourist beim Blick auf die Karte – oder in die Radrouten-App – denken: Über den Werseradwanderweg ein kurzer Abstecher in die Stewwerter Innenstadt, vorbei an Alter Post und Wassermühle zum Haus Steinfurt, wo sich der angrenzende Schlosspark für einen „Boxenstopp“ geradezu anbietet. Dort angekommen, dürfte sich allerdings schon bei so manchem Fahrradfreund rasch Ernüchterung breit gemacht haben: Und das nicht nur deshalb, weil das gestaltungsfreie Rasencarré nicht wirklich etwas mit dem Begriff „Park“ zu tun hat. Denn zur blumenfreien Naturnüchternheit gesellen sich einige Sitzgelegenheiten, die diesen Namen nicht mehr wirklich verdienen. Abgerockt, verschlissen und verschmutzt, dafür aber garniert mit gut gefüllten Mülleimern aus längst vergangenen Zeiten: Nein, auf den (gerade einmal drei) Bänken, die den Rundgang im Schlosspark flankieren, will man es sich nicht wirklich gemütlich machen.