Er kennt jeden Stein, jeden Stock und jedes Schlagloch rund um das Lambertusdorf. Denn wenn Martin Averkamp seine Laufschuhe schnürt, sich leise Musik anmacht und losläuft, dann ist der 50-jährige Fortune in seinem Element und dabei natürlich stets rund um Walstedde unterwegs. Wenn er seine Strecken abspult, kommen bei ihm im Monat gut und gerne mehr als 100 Kilometer zusammen – vorausgesetzt, die Motivation stimmt. Aber damit hat der Postbeamte keine großen Probleme. „So viel wie im letzten halben Jahr bin ich noch nie gelaufen“, schmunzelt er und schiebt hinterher: „Wenn du einmal drin bist, ist es quasi ein Selbstläufer. Da ärgerst du dich mehr, wenn du nicht losgelaufen bist.“ Gedanken, überhaupt nicht in die Laufschuhe zu schlüpfen, kämen bei ihm dementsprechend nur sehr selten auf. Ganz im Gegenteil: „Beim mehrstündigen Sitzen im Homeoffice tut es doch richtig gut, mal etwas anderes zu sehen und den Kopf frei zu bekommen – gerade in der jetzigen Zeit.“ Willkommene Abwechselung Deswegen geht es für Martin Averkamp fast jeden Dienstag und Donnerstag nach Feierabend auf die Laufstrecke. Abgespult werden von dem Fortunen dann meistens zwölf bis 15 Kilometer.