„Ihr habt das gut gemacht, ich bin unglaublich stolz auf Euch! Feierlich gekleidet, voller freudiger Erwartung und Tatendrang sitzt Ihr nun hier, bereit für den Schritt hinaus in die Welt. Lange war die Waldorfschule traute Heimat für Euch, nach langer Reise habt Ihr nun die Meeresküste erreicht, und vor Euch liegt die Welt!“.

Zahlreiche Projekte und Kurse, große Epochen und Klassenreisen ließen Schüler und Lehrer zu einer festen Gemeinschaft zusammenwachsen. Das Klassenleben sei stets bunt und die Tür immer offen gewesen. „Unsere Gemeinschaft war geprägt von Schülern, Eltern und Lehrern, die sich sicher waren, am richtigen Ort zu sein“, so Witte und ergänzte: „Ihr habt die Werte und Ideale der Schule tief in Euch aufgenommen. Sie werden Euch in kommenden Lebensjahren begleiten.“ Zum Abschluss betonte sie: „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Euch denke, die Türen dieser Schule stehen Euch immer offen!“.

Von A bis Z ließen die Klassenbetreuer Marianne Decamps und Bettina Dohmann die vergangenen Jahre Revue passieren. „Alles hat mal ein Ende, das ist uns heute auf besondere Art und Weise bewusst geworfen.“ Sie blickten zurück auf das Landwirtschaftspraktikum der Schüler, die Nibelungen-Epoche und das Betriebspraktikum. „In den letzten Jahren standen vor allem I wie Individualität und M wie menschliches Miteinander im Zentrum“, so die beiden, bevor sie ihren Schützlingen die allerbesten Wünsche mit auf den Weg gaben: „Wir wünschen Euch Wurzeln, um zu verstehen, wer Ihr seid und Flügel, um über Euch selbst hinaus zu wachsen“.

Dankbar für ihre „tolle Schulzeit“ zeigten sich die Klassensprecher Lukas Schweer und Jule Tüshaus. Sie unterstrichen, „wir bedauern sehr, dass die elf wundervollen Jahre vorbei sind, freuen uns aber auch, ein neues Kapitel zu beginnen“. Musikalisch eindrucksvoll untermalt wurde die Feier von Laszlo Friedemann und Friederike Schupelius. Nach der Ansprache der Elternvertreterin Ines Füshaus verabschiedete der Lehrerchor die Schüler mit dem „Irischer Reisesegen“.

Ein Großteil der Elftklässler wird seine schulische Laufbahn auf Berufskollegs fortsetzen, einige werden ihr Abitur an der Waldorfschule Münster ablegen und wieder andere direkt in die berufliche Ausbildung starten. Aus den Händen der Klassenbetreuerinnen Decamps und Dohmann sowie Heilpädagogin Marianne Jehles erhielten folgende Schüler ihr Abschlusszeugnis: Nike Driesen, Inga Frerichs, Jelle Günther, Thomas Philipp Ham, Celina Hellenkemper, Lars Hinrichs, David Kolkmann, Finn Jakob Lange, Bela Mai, Marco Marcello, Lukas Markmann, Annabell Miesner, Joshua Ogaruku, Mona Petsch, Levin Schnell, Friederike Schupelius, Lukas Schweer, Julian Sorge, Jana Strätker, Anna-Lena Südhoff, Luca Timke und Jule Tüshaus.