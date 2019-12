„Ein Gewinn für die Schullandschaft“

Everswinkel -

Nach und nach entstand das, was Geschäftsführer Jürgen Günther das „Schuldorf“ nennt: Erst der gelbe, dann der blaue Pavillon, der Eurythmietrakt, Werkstattpavillon und Stall, das Oberstufengebäude, Sporthalle, Mensa, Kindergarten. Und zwischendrin wich der schlammige Untergrund bald einem frischen Grün. „Jetzt ist es an uns, diese Gebäude mit Leben zu füllen“, sagte Günther in seiner Weiherede. Im Mittelpunkt des Festes standen nicht nur die Baugeschichte der Schule, sondern auch die Schüler selbst.