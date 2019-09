Literarischer Annette-Abend

Das doppelte Jubiläum möchte der Kulturkreis Everswinkel mit drei Veranstaltungen würdigen. Nach der ersten, dem bestens besuchten Kultur-Dinner, bei dem den Besuchern nicht nur Texte der Dichterin, sondern auch einige ihrer Kompositionen präsentiert wurden, folgt nun am 8. Juni der zweite Annette-Abend.

Es ist dem Arbeitskreis Literatur gelungen, einen ausgewiesenen Droste-Kenner für einen Vortrag zu gewinnen. Der 1938 in Walsum am Niederrhein geborene Professor Dr. Dr. h. c. Herbert Kraft war bereits mit 24 Jahren Doktor der Philosophie in Tübingen und nur zehn Jahre später Ordentlicher Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte in Münster. Seit 1972 lebt er mit seiner Familie im Vitusdorf und nahm von hier aus Gastprofessuren in Ägypten und Australien wahr. Zahlreiche Vortragsreisen führten ihn unter anderem bis nach China, Neuseeland und in die USA. Er schrieb zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel über Schiller, Kleist, J.M.R. Lenz, Musil, Kafka – und eben auch eine Monographie über Annette von Droste-Hülshoff .

Professor Kraft wird für alle Interessierten wichtige Stationen im Leben und Wirken der auch heute noch bedeutenden Poetin beleuchten.

So wird er sich der Burg Hülshoff widmen, in der Annette im Januar 1797 geboren wurde und in der sie bereits als Siebenjährige erste literarische Versuche unternahm. Wenige Kilometer entfernt liegt das Rüschhaus, der Witwensitz der Mutter. Dorthin mussten sich die Damen der Familie nach dem Tod des Vaters zurückziehen, als der Sohn traditionsgemäß die Burg übernahm. Hier, in ihrem – wie sie es nannte - „Schneckenhäuschen“, verfasste die Droste ihr möglicherweise bekanntestes Werk, „Die Judenbuche“.

Aber auch zu Münster bestand eine Beziehung, wie Professor Kraft darlegen wird, denn die Droste-Hülshoffs besaßen, wie die meisten adligen Familien Westfalens, einen Wohnsitz in der Stadt, er lag im Krummen Timpen, der Überwasser-Pfarre zugehörig. Nicht nur zu hohen kirchlichen Feiertagen reiste man dorthin, auch der Send war Anlass für einen Ausflug in die Stadt.

Jenny, Annettes Schwester, heiratete später den Freiherrn Joseph von Laßberg und zog zu ihm an den Bodensee. Von 1841 an verbrachte die Droste viele schaffensreiche Monate bei Schwester und Schwager im Alten Schloss zu Meersburg, auch diese Station wird Thema des Vortrags sein. Hier entstanden zum Beispiel die „Haidebilder“, deren berühmtestes zweifellos „Der Knabe im Moor“ ist. 1843 ersteigerte die Dichterin das nahe gelegene Fürstenhäusle, wunderschön an einem Hang in einem Weinberg gelegen. Viel Freude hatte sie jedoch nicht an dem „Schwalbennest“.

Die Droste, von Geburt an kränkelnd, starb am 24. Mai 1848 nach langer Leidenszeit im Alten Schloss und wurde auf dem Friedhof in Meersburg begraben. Sie wurde 51 Jahre alt, zeit ihres Lebens hin- und hergerissen zwischen den Ansprüchen und Traditionen des westfälischen Landadels einerseits und ihren eigenen Vorstellungen von einem selbstbestimmten Leben andererseits.

Der Vortrag findet statt im Heimathaus am Donnerstag, 8. Juni, ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro/ermäßigt 6 Euro. Nur Abendkasse.