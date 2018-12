Statt des zunächst prognostizierten Defizits von 686 000 Euro sind es nun – nachdem alle Daten vorliegen – lediglich noch knapp 19 000 Euro. Der Ergebnisplan für 2019 weist jetzt 19,55 Mio. Euro an Aufwendungen und 19,53 Mio. Euro an Erträgen auf.

Es ist ein Ergebnis, das gleich eine zentrale Frage aufwarf: Angesichts der verbesserten Finanzdaten sei eine „so deutliche Steuererhöhung doch fraglich“, erklärte Grünen-Vertreter Reimund Wernery. Oder anders ausgedrückt: Die Grünen halten sie für „überzogen“. Der Bürgermeister reagierte sofort. „Das müsste dann jetzt hier diskutiert werden“, erklärte Sebastian Seidel und schob nach: „Ich sehe das persönlich anders. Trotz der Verbesserung schreiben wir eine Defizit von 19 000 Euro. Da muss man sich fragen, ob man das so will.“

CDU-Ratsherr Bernhard Rotthege sprang dem Verwaltungschef an die Seite. „Wir sollten das beibehalten. Wir können nicht auf Dauer immer im Minus wirtschaften, das ist für die Bürger am Ende teurer“, stellte er die Position der Christdemokraten in dieser Frage klar. Die FDP-Fraktion indes schwieg, nachdem sie bereits im Vorfeld nach ihrer Haushaltsklausur verdeutlicht hatte, eine Steuererhöhung nicht mitmachen würde. Bei der Abstimmung versagten die Liberalen dem Haushalt ihre Zustimmung, während CDU und SPD ihm zustimmten. Die Grünen enthielten sich.

Wie berichtet, soll die Steuererhöhung über die Anpassung an die fiktiven Hebesätze des Landes hinausgehen. Für die Grundsteuer A ist ein Hebesatz von 255 Prozent, bei der Grundsteuer B von 510 Prozent, und bei der Gewerbesteuer von 420 Prozent angedacht. Die bisherigen Sätze liegen bei 217, 429 bzw. 417 Prozent.