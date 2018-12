Vorsitzender Alfons Große Stetzkamp freute sich im Anschluss daran beim Frühstück in der Gaststätte „Zum Fensterberg“ in Müssingen, dass sich der Chor um zwei auf mittlerweile 34 Mitglieder verstärken konnte: „Unsere Chormitglieder kommen aus Telgte, Raestrup, Einen, Müssingen und Everswinkel.“

Einer davon ist Bernhard Schlieper, seit 60 Jahren Mitglied der Chorgemeinschaft. Domvikar und Vorsitzender zeichneten den Jubilar mit der Urkunde des Cäcilienverbandes des Bistums Münster aus. Seit 61 Jahren ununterbrochen in der Chorgemeinschaft St. Christophorus Raestrup dabei sind Elisabeth Rottmann und Franz Hagemann. Große Stetzkamp bedankte sich bei der Familie Rottmann, weil diese seit fünf Jahren ihre Tenne für die wöchentlichen Proben zur Verfügung stelle.

Der Chor, der im vergangenen Jahr sein 60-jähriges Bestehen feierte, hatte in diesem Jahr acht liturgische Auftritte.

Am letzten Sonntag des Jahres, 30. Dezember, findet in der Kraftfahrerkapelle von 17 bis 18 Uhr ein offenes Singen des Chores mit der Gemeinde statt. Zu dieser besinnlichen Stunde mit anschließendem gemütlichen Ausklang im Innenhof lädt der Chor ein. Am 11. Januar fährt die Gemeinschaft mit dem Zug ab Müssingen nach Münster zum GOP Varieté-Theater.